Вест Хэм может еще раз попробовать подписать Магуайра

Несмотря ни на что, Вест Хэм снова поглядывает на Харри Магуайра, пишет ESPN.

Напомним, что экс-капитан МЮ мог присоединиться к "молотобойцам" летом, но сделка сорвалась. И лондонский вроде как перестал интересоваться защитником.

Однако, по информации издание, зимой Вест Хэм может лишиться Курта Зума, который интересует саудовские клубы, а потому вновь появилась необходимость в приобретении защитника.

Именно по этой причине в Лондоне вновь подумывают вернуться к варианту с Харри Магуайром. Вероятно, опыт прошлой сделки поможет состояться переходу уже зимой.

Ранее также сообщалось об интересе Барселоны к игроку Брайтона.

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