Вест Хэм может еще раз попробовать подписать Магуайра
Новая серия старого сериала.
Несмотря ни на что, Вест Хэм снова поглядывает на Харри Магуайра, пишет ESPN.
Напомним, что экс-капитан МЮ мог присоединиться к "молотобойцам" летом, но сделка сорвалась. И лондонский вроде как перестал интересоваться защитником.
Однако, по информации издание, зимой Вест Хэм может лишиться Курта Зума, который интересует саудовские клубы, а потому вновь появилась необходимость в приобретении защитника.
Именно по этой причине в Лондоне вновь подумывают вернуться к варианту с Харри Магуайром. Вероятно, опыт прошлой сделки поможет состояться переходу уже зимой.
Ранее также сообщалось об интересе Барселоны к игроку Брайтона.
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