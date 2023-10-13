iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм может еще раз попробовать подписать Магуайра

Новая серия старого сериала.
Сегодня, 19:50
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Несмотря ни на что, Вест Хэм снова поглядывает на Харри Магуайра, пишет ESPN.

Напомним, что экс-капитан МЮ мог присоединиться к "молотобойцам" летом, но сделка сорвалась. И лондонский вроде как перестал интересоваться защитником.

Однако, по информации издание, зимой Вест Хэм может лишиться Курта Зума, который интересует саудовские клубы, а потому вновь появилась необходимость в приобретении защитника.

Именно по этой причине в Лондоне вновь подумывают вернуться к варианту с Харри Магуайром. Вероятно, опыт прошлой сделки поможет состояться переходу уже зимой.

Ранее также сообщалось об интересе Барселоны к игроку Брайтона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм харри магуайр

Статьи по теме

"Процент побед, когда я был в старте, смехотворно высок": Магуайр публично раскритиковал Тен Хага "Процент побед, когда я был в старте, смехотворно высок": Магуайр публично раскритиковал Тен Хага
Магуайр заявил о готовности покинуть Манчестер Юнайтед Магуайр заявил о готовности покинуть Манчестер Юнайтед
Магуайр: Стараюсь вернуться на прежний уровень Магуайр: Стараюсь вернуться на прежний уровень
Вест Хэм на последних минутах спасся от домашнего поражения Ньюкаслу Вест Хэм на последних минутах спасся от домашнего поражения Ньюкаслу
Помочь журналистам

Видео

Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа21:10
Мудрик рассказал, как Почеттино отреагировал на его первый гол за Челси
Футбол21:08
Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов сезона
Европа20:40
"Надеюсь, это случится": Футболист Реала высказался о перспективе игры с Мбаппе
Формула 120:35
Стролл избежал серьезного наказание за свое поведение на Гран-при Катара
Киберспорт20:24
The International: онлайн-трансляция матчей второго дня
Лига Чемпионов20:12
Футболист Барселоны может пропустить матчи Лиги чемпионов против Шахтера
Европа19:50
Вест Хэм может еще раз попробовать подписать Магуайра
Европа19:45
Яремчук подешевел, остальные без изменений: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
Украина19:36
Кубок Украины: 1/4 финала. Виктория сыграет с Шахтером, Полесье с Александрией
Украина19:30
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK