Барселона, Ман Сити и Ливерпуль поборятся за датского таланта

Патрик Доргу может оказаться в топ-клубе.

Защитник итальянского Лечче Патрик Доргу может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Как сообщает издание La Gazzeta Dello Sport, в услугах Доргу заинтересованы Ливерпуль и Манчестер Сити, которые ищут усиление на проблемную для них позицию левого защитника.

Так, например, наставник "красных" Юрген Клопп видит в футболисте долгосрочную замену Энди Робертсону, который плавно подходит к закату карьеры.

Также агент датчанина Кингсли Огбодо заявлял, что в услугах его клиента заинтересована Барселона. Каталонцы готовы побороться с английскими грандами за игрока.

Отметим, что в текущем сезоне 18-летний Патрик является основным игроком Лечче, сыграв в 8 матчах, но не отличившись результативными действиями. Также он регулярно вызывается в молодежную сборную Дании.

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