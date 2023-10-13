iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона, Ман Сити и Ливерпуль поборятся за датского таланта

Патрик Доргу может оказаться в топ-клубе.
Вчера, 22:35
Патрик Доргу / Getty Images
Патрик Доргу / Getty Images

Защитник итальянского Лечче Патрик Доргу может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Как сообщает издание La Gazzeta Dello Sport, в услугах Доргу заинтересованы Ливерпуль и Манчестер Сити, которые ищут усиление на проблемную для них позицию левого защитника.

Так, например, наставник "красных" Юрген Клопп видит в футболисте долгосрочную замену Энди Робертсону, который плавно подходит к закату карьеры.

Также агент датчанина Кингсли Огбодо заявлял, что в услугах его клиента заинтересована Барселона. Каталонцы готовы побороться с английскими грандами за игрока. 

Отметим, что в текущем сезоне 18-летний Патрик является основным игроком Лечче, сыграв в 8 матчах, но не отличившись результативными действиями. Также он регулярно вызывается в молодежную сборную Дании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Манчестер Сити

Статьи по теме

Футболист Барселоны может пропустить матчи Лиги чемпионов против Шахтера Футболист Барселоны может пропустить матчи Лиги чемпионов против Шахтера
Барселона заинтересована в услугах вингера Брайтона Барселона заинтересована в услугах вингера Брайтона
Ман Сити намерен продлить сотрудничество с Гвардиолой Ман Сити намерен продлить сотрудничество с Гвардиолой
Футболист Барселоны рассказал, почему не дает фанатам автографы Футболист Барселоны рассказал, почему не дает фанатам автографы
Помочь журналистам

Видео

Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Евро-202400:07
Евро-2024: Франция, Бельгия и Португалия досрочно выбороли место на турнире
Вчера, 23:48
Европа23:48
Португалия не без проблем одолела Словакию в отборе на чемпионат Европы
Евро-202423:46
Дубль Мбаппе приносит Франции победу над Нидерландами
Евро-202423:43
Бельгия обыграла Австрию в матче за путевку на Евро-2024
Европа23:17
"Война продолжается, момент критический": Шевченко обратился к странам "западного мира"
Украина23:15
Павелко проиграл судебное дело против журналиста
Европа23:04
Мбаппе обошел Платини по голам за сборную Франции
Европа22:35
Барселона, Ман Сити и Ливерпуль поборятся за датского таланта
Евро-202422:30
Шансы Украины пройти на Евро-2024: выход из группы возможен, но маловероятен
Европа22:25
В МЮ начали расследование относительно эпидемии травм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK