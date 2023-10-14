iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Ньюкасла намерен обратиться за помощью к психологу

Тонали признал, что зависим и намерен бороться с этим.
Сегодня, 15:31
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Сандро Тонали заявил о своем намерении вылечить игровую зависимость, пишет Corriere della Sera.

Напомним, что хавбек Ньюкасла стал одним из игроков сборной Италии, кого подозревают в незаконных ставках.

Сандро сделал чистосердечное признание, а теперь признал, что ему нужна специализированная помощь, чтобы вылечить игроманию.

Также полузащитник открыт с сотрудничеству с Федерацией футбола Италии, которая уже задумала провести несколько встреч с молодыми игроками с зависимостями.

Интересно, что решение Тонали поддержали и в Ньюкасле, а главный тренер клуба Эдди Хау готов лично помочь игроку.

Ранее также журналист, раскрывший имена Тонали и других игроков, заявил, что вскоре он поделится новой информацией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сандро Тонали

Статьи по теме

Дзаньоло и Тонали "почти в слезах" признались о своих азартных похождениях Дзаньоло и Тонали "почти в слезах" признались о своих азартных похождениях
Двух игроков сборной Италии подозревают в незаконных ставках Двух игроков сборной Италии подозревают в незаконных ставках
Тонали высказался о возможном возвращении в Милан Тонали высказался о возможном возвращении в Милан
Полузащитник сборной Италии получил травму перед матчем с Украиной Полузащитник сборной Италии получил травму перед матчем с Украиной
Помочь журналистам

Видео

Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов
Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 116:24
Риккардо займет место в Ред Булл в случае ухода Переса - источник
Евро-202415:56
Сразу три игрока сборной проведут юбилейные матчи в поединке против Северной Македонии
Европа15:50
"Думал, что лучше бы я ушел": Итальянский форвард рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
Евро-202415:50
Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа15:31
Хавбек Ньюкасла намерен обратиться за помощью к психологу
Европа15:11
Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора Евро-2024
Бокс15:02
"Он боится": Руис предположил, почему бой Джошуа - Уайлдер не состоится
Евро-202414:55
Матч Мальта - Украина будет судить датская бригада арбитров
Европа14:55
Зубков - в старте на матч Украина - Северная Македония
Евро-202414:32
"Настроение боевое": Зинченко рассказал о готовности Украины к матчу с Северной Македонией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK