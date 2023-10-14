Хавбек Ньюкасла намерен обратиться за помощью к психологу

Тонали признал, что зависим и намерен бороться с этим.

Сандро Тонали заявил о своем намерении вылечить игровую зависимость, пишет Corriere della Sera.

Напомним, что хавбек Ньюкасла стал одним из игроков сборной Италии, кого подозревают в незаконных ставках.

Сандро сделал чистосердечное признание, а теперь признал, что ему нужна специализированная помощь, чтобы вылечить игроманию.

Также полузащитник открыт с сотрудничеству с Федерацией футбола Италии, которая уже задумала провести несколько встреч с молодыми игроками с зависимостями.

Интересно, что решение Тонали поддержали и в Ньюкасле, а главный тренер клуба Эдди Хау готов лично помочь игроку.

Ранее также журналист, раскрывший имена Тонали и других игроков, заявил, что вскоре он поделится новой информацией.

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