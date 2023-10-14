Малиновский пропустит следующий матч сборной Украины

Хавбек отличился предупреждением через минуту после выхода на поле.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил желтую карточку в матче против Северной Македонии (2:0).

Игрок вышел на поле на 67-й минуте встречи, а уже через минуту украинец впервые нарушил правила. За этот фол Малиновский получил "горчичник".

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Таким образом из-за перебора желтых карточек Руслан пропустит следующий матч сборной Украины.

Напомним, следующий поединок "желто-синие" проведут 17 октября против национальной команды Мальты в рамках квалификации на Евро-2024.

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