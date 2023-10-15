Спалетти - о победе над Мальтой: В плане темпа должны прибавить

В рамках отбора на Евро-2024 Италия встретилась с Мальтой и обыграла ее со счетом 4:0, обойдя в группе H Украину.

Наставник "Скуадры Адзурри" Лучано Спалетти прокомментировал игру. По словам специалиста, такие игры нужны команде, чтобы понять сможет ли она выйти на качественный уровень.

Мы добыли три очка, которые имеют определенный вес. Обязательства не были восприняты легкомысленно. Команда работает хорошо, у игроков есть стремление все больше и больше узнавать друг друга. Мы вполне довольны.

Такие матчи нужны для того, чтобы понять, сможем ли мы за короткий промежуток времени стать той качественной Италией, которой нам нужно стать.

Сегодня мы были внимательными, чтобы не допускать контратак. Мы не допускали ударов по воротам, но в плане темпа и динамичного футбола должны делать что-то больше", - сказал Спаллетти.



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