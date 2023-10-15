Италия - Мальта 4:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024 14.10.2023

Итальянская команда не испытала никаких проблем, отправив в ворота соперника четыре мяча.

В субботу, 14 октября, сборные Италии и Мальты сошлись на одном футбольном поле в рамках седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2024 года.

"Скуадра адзурра" по два раза отметилась в каждом из таймов. В первой половине забивали Джакомо Бонавентура и Доменико Берарди, после перерыва вингер Сассуоло оформил дубль, а окончательный счет установил Давиде Фраттези.

Вашему вниманию видео всех голов матча Италия - Мальта в седьмом туре отбора ЧЕ-2024:

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Италия - Мальта 4:0

Голы: Бонавентура, 23, Берарди, 45+1, 64, Фраттези, 90+4.

Ожидаемые голы (xG): 0,87 - 0,11

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 16 - 2

Удары в створ: 4 - 0

Фолы: 13 - 12

Италия: Доннарумма - Дармиан, Манчини, Бастони, Димарко (Удоджи, 79) - Барелла (Фраттези, 65), Локателли, Бонавентура (Бираги, 87) - Берарди (Орсолини, 65), Распадори, Кин (Скамакка, 79).

Мальта: Бонелло - Д. Мбонг (Аттар, 66), Апап, Пепе, З. Мускат, Камензули - Янник (Нвоко, 84), Кристенсен (Н. Мускат, 66), Гилломье - П. Мбонг (Пайбер, 84), Монтебелло (Сатариано, 55).

Предупреждения: Мбонг, Янник, Апап.

Источник: MEGOGO

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