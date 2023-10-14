Италия - Мальта 4:0: обзор матча и результат игры 14.10.2023
В субботу, 14 октября, состоялся матч седьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024, в котором встретились сборные Италии и Мальты.
Стоит сразу отметить, что итальянская команда продемонстрировала чудеса реализации: нанеся всего четыре удара в створ за всю игру, они забили четыре гола.
Итальянцы на правах фаворита и более сильной команды сразу же завладели инициативой. Благодаря этому еще по итогу первого тайма "скуадра адзурра", по сути, закрыла все вопросы.
Оба тайма прошли словно по одному сценарию. На 23-й минуте дебютным голом за сборную Италии отметился Джакомо Бонавентура, а уже в добавленное к первой половине время забил Доменико Берарди.
В середине второго тайма все тот же Берарди оформил дубль, в то время как Давиде Фраттези на последних минутах установил окончательный счет встречи.
За счет победы Италия вернулась на второе место, догнав Украину по количеству набранных очков. При этом у команды Лучано Спалетти остается матч в запасе. Мальта же идет последней в группе С, так и не набрав ни одного очка.
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Статистика матча отбора ЧЕ-2024 Италия - Мальта
Италия - Мальта 4:0
Голы: Бонавентура, 23, Берарди, 45+1, 64, Фраттези, 90+4.
Ожидаемые голы (xG): 0,87 - 0,11
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 16 - 2
Удары в створ: 4 - 0
Фолы: 13 - 12
Италия: Доннарумма - Дармиан, Манчини, Бастони, Димарко (Удоджи, 79) - Барелла (Фраттези, 65), Локателли, Бонавентура (Бираги, 87) - Берарди (Орсолини, 65), Распадори, Кин (Скамакка, 79).
Мальта: Бонелло - Д. Мбонг (Аттар, 66), Апап, Пепе, З. Мускат, Камензули - Янник (Нвоко, 84), Кристенсен (Н. Мускат, 66), Гилломье - П. Мбонг (Пайбер, 84), Монтебелло (Сатариано, 55).
Предупреждения: Мбонг, Янник, Апап.
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