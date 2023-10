Бонавентура - самый возрастной автор дебютного гола в футболке сборной Италии

В матче седьмого тура отбора чемпионата Европы-2024 сошлись сборные Италии и Мальты.

На 23-й минуте "скуадра адзурра" вышла вперед благодаря голу Джакомо Бонавенутры, для которого это взятие ворот стало первым в составе итальянской сборной.

Как сообщает Opta, Бонавентура стал самым возрастным автором дебютного гола в истории сборной Италии. Хавбек Фиорентины отметился голом в возрасте 34 лет и 53 дней.

34 & 53 - At the age of 34 years and 53 days Giacomo #Bonaventura is the oldest player to have scored his 1st goal ever in the history of Italy. Maturity.#ItaliaMalta pic.twitter.com/gXzwq1p0Nj