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Бонавентура - самый возрастной автор дебютного гола в футболке сборной Италии

Полузащитник Фиорентины теперь сможет хвастаться не только голом на уровне сборных, но и историческим достижением.
Вчера, 23:04
Джакомо Бонавентура / Getty Images
Джакомо Бонавентура / Getty Images

В матче седьмого тура отбора чемпионата Европы-2024 сошлись сборные Италии и Мальты.

На 23-й минуте "скуадра адзурра" вышла вперед благодаря голу Джакомо Бонавенутры, для которого это взятие ворот стало первым в составе итальянской сборной.

Как сообщает Opta, Бонавентура стал самым возрастным автором дебютного гола в истории сборной Италии. Хавбек Фиорентины отметился голом в возрасте 34 лет и 53 дней.

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Для того, чтобы забить свой первый гол в составе сборной Италии, Бонавентуре понадобилось 15 матчей - в предыдущих четырнадцати встречах он записал на свой счет лишь четыре голевые передачи.

Напомним, что ранее в этой же группе сборная Украины одолела сборную Северной Македонии со счетом 2:0.

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Бонавентура - самый возрастной автор дебютного гола в футболке сборной Италии
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