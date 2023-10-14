Бонавентура - самый возрастной автор дебютного гола в футболке сборной Италии
В матче седьмого тура отбора чемпионата Европы-2024 сошлись сборные Италии и Мальты.
На 23-й минуте "скуадра адзурра" вышла вперед благодаря голу Джакомо Бонавенутры, для которого это взятие ворот стало первым в составе итальянской сборной.
Как сообщает Opta, Бонавентура стал самым возрастным автором дебютного гола в истории сборной Италии. Хавбек Фиорентины отметился голом в возрасте 34 лет и 53 дней.
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34 & 53 - At the age of 34 years and 53 days Giacomo #Bonaventura is the oldest player to have scored his 1st goal ever in the history of Italy. Maturity.#ItaliaMalta pic.twitter.com/gXzwq1p0Nj— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2023
Для того, чтобы забить свой первый гол в составе сборной Италии, Бонавентуре понадобилось 15 матчей - в предыдущих четырнадцати встречах он записал на свой счет лишь четыре голевые передачи.
Напомним, что ранее в этой же группе сборная Украины одолела сборную Северной Македонии со счетом 2:0.
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