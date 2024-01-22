Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии

Легендарный нападающий Джиджи Рива ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Умер бывший нападающий Кальяри и сборной Италии Луиджи "Джиджи" Рива.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Легендарный итальянский нападающий ушел из жизни в возрасте 79 лет.

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Рива умер в больнице Кальяри, куда накануне был госпитализирован после сердечного приступа, который случился у него дома. Сообщалось, что состояние экс-форварда "Скуадры Адзурры" удалось стабилизировать, но в итоге врачам все не удалось спасти ему жизнь.

Джиджи Рива является лучшим бомбардиром в истории сборной Италии. В составе национальной команды нападающий отличился 35 голами в 42 матчах и становился чемпионом Европы 1968 года и вице-чемпионом мира 1970 года.

Практически всю свою карьеру Рива провел в Кальяри, завоевав в 1970 году чемпионство, которое остается единственным для клуба с Сардинии. С 207 забитыми мячами нападающий является лучшим голеадором в истории "россоблу", а также трижды выигрывал бомбардирскую гонку высшего итальянского дивизиона.

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