Никаких игр: Тренер сборной Италии запретил игрокам привозить PlayStation на сборы

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти решил запретить игрокам привозить PlayStation в стан национальной команды.

"Мне приходится мириться с мобильными телефонами, но их нельзя держать на массажном столе или во время процедур. Я говорил о видеоиграх, потому что были вещи, которые мне не нравились, и, пожалуйста, напишите не заглавными буквами.

Я хочу возродить командные собрания прошлого, старые привычки и атмосферу. Простые и полезные вещи. И Буффон поможет мне в этом. Если современность заключается в том, чтобы играть в Playstation до 4 часов утра накануне матча, то эта современность не такая уж и прекрасная.

Мы живем в мире, в котором мало стимулов для тяжелой работы, для того, чтобы потеть до изнеможения. Современные ребята предпочитают выкладывать в Instagram фото с уложенными волосами, а не опускать голову и крутить педали. Это не те ценности, которые должна доносить моя Италия".

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"В сборную нужно приезжать с горящими глазами и колотящимся сердцем, игроки должны быть похожи на стаю волков, идущих друг за другом, чтобы подталкивать своих партнеров по команде вперед и никого не оставить позади.

Итальянцы требуют крутой и ответственной сборной, жесткой и смелой. В сборную приезжают, чтобы выиграть чемпионат Европы, а не для того, чтобы победить в Call of Duty", – сказал итальянец в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в марте подопечные Спаллетти проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к Евро-2024. Италия сыграет с Венесуэлой и Эквадором.

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