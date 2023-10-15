Зидан: Работа тренера и работа футболиста не имеют ничего общего

Легендарный француз отметил, что будучи наставником в конце сезона чувствуешь себя даже более уставшим.

Бывший игрок и тренер мадридского Реала Зинедин Зидан сравнил работу футболиста и наставника футбольной команды.

По словам француза, эти две профессии не имеют ничего общего между собой.

"В конце сезона на скамейке запасных ты устаешь даже больше, чем игрок.

Эти две профессии не имеют ничего общего друг с другом. Я помню, что, будучи футболистом, я был сосредоточен на своих результатах и результатах команды.

С другой стороны, тренер отвечает за 23 человека, и это никогда не прекращается.

Когда я возвращался домой, моя голова всегда была снова в работе. В этой работе все идет со всех сторон.

Вся информация обрушивается на тебя, и ты несешь ответственность за принятие всех этих решений. Это очень сильно отнимает силы", - заявил Зидан в интервью GQ.

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