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В Челси верят, что Мудрик может выиграть Золотой мяч

Украинец впечатлил своей игрой лондонцев.
Вчера, 21:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Челси верит в своего вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщает издание Football.London.

Скауты "синих" не сомневаются в том, что украинский футболист сможет в будущем стать обладателем Золотого мяча.

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Еще во время выступлений за Шахтер представители лондонского клуба заметили талант игрока, предрекая ему великое будущее и статус лучшего футболиста мира.

Напомним, Мудрик прошлой зимой перешел в Челси за 70 млн + 30 млн евро, подписав долгосрочный контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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