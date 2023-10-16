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Ювентус в ближайшее время продлит контракт со своим центрбеком

И клуб, и игрок хотят как можно быстрее заключить новую сделку.
Сегодня, 09:47
Федерико Гатти / Getty Images
Федерико Гатти / Getty Images

Ювентус переходит к финальной стадии переговоров по новому контракту с Федерико Гатти.

Как сообщает Фабрицио Романо, 25-летний защитник поставит свою подпись под соглашением, рассчитанным до лета 2028 года. Нынешний контракт Гатти подойдет к концу летом 2027 года.

Переговоры идут быстро, так как игрок и клуб хотят одного и того же. Отмечается, что "старая синьора" довольна его игрой.

Напомним, что Федерико Гатти перешел в Ювентус зимой 2022 года. За его трансфер туринский клуб заплатил Фрозиноне 5,4 миллиона евро. Однако сезон-2021/22 он доиграл в составе "желто-синих".

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В нынешнем сезоне на счету Гатти шесть матчей в итальянской Серии А, в которых он отличился одним голом в Туринском дерби против Торино (2:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Серия А Федерико Гатти

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