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Беллингем рассказал, сколько лет планирует играть в Реале

Англичанин планирует длительную карьеру в Мадриде.
Сегодня, 15:24
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем высказался о переходе в стан "сливочных".

"Когда ты каждый день находишься рядом с игроками такого уровня и менталитета, ты выходишь на новый уровень физически, морально и технически.

Крупный трансфер обязывает меня показывать результаты, будь то гол, голевая передача или победа в матче".

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"Я хочу провести в этом клубе следующие 10-15 лет. Мне здесь очень нравится. Карло Анчелотти по сути сказал, что видит меня именно на этой позиции", – сказал англичанин в интервью Channel 4.

Напомним, Джуд Беллингем перешел в Реал из Боруссии Дортмунд летом 2023 года за 103 миллиона евро. 

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