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Ницца отстранила своего футболиста за поддержку Палестины

Аталь останется без матчей.
Сегодня, 16:25
Юсуф Аталь / Getty Images
Юсуф Аталь / Getty Images

Ницца наказала своего защитника Юсефа Аталя за пост с призывом к "черному дню для евреев".

"По возвращении из сборной Алжира, где он находился с 9 октября, руководители клуба встретились и поговорили с Юсефом Аталем.

Мы понимаем, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию, и принес письменные и публичные извинения.

Однако, учитывая характер опубликованной записи и ее серьезность, клуб принял решение немедленно применить к игроку предварительные дисциплинарные санкции – до тех, которые могут быть приняты спортивными и судебными органами".

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"Таким образом, клуб решил отстранить Юсефа Аталя до дальнейшего уведомления.

Мы бы хотели подчеркнуть, что репутация и единство Ниццы – результат поведения всех сотрудников клуба, которые должны соответствовать ценностям, отстаиваемым нами. Как и в прошлую пятницу, мы напоминаем – мы за то, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, 7 октября боевики группировки ХАМАС, палестинского исламского движения и политической партии неожиданно напали на Израиль и захватили приграничные территории страны.

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Ницца отстранила своего футболиста за поддержку Палестины
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