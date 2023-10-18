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Балотелли рассказал, о каких решениях в своей жизни он жалеет

Итальянцу не стоило покидать два клуба, в которых он блистал.
Сегодня, 17:55
Марио Баллотелли / Getty Images
Марио Баллотелли / Getty Images

Форвард Адана Демирспор Марио Балотелли рассказал, о чем сожалеет в своей карьере.

"Я жалею о трех вещах. Мне бы хотелось никогда не покидать тот Интер, хотя именно Бенитес настаивал на моем уходе. Возможно, я мог бы войти в историю "нерадзурри".

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"А еще, оглядываясь назад, я бы никогда не покинул Манчестер Сити и также не перешел бы в Ливерпуль", – заявил Балотелли в эфире TV Play.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции на счету 33-летнего итальянца два гола в двух матчах.

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