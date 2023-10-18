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Тренер Жироны: Довбик раскрыл только 60-70% своего потенциала

Мичел считает, что Артем еще прибавит после того, как полностью адаптируется
Сегодня, 17:47
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Наставник Жироны Мичел высказался об адаптации Артема Довбика в клубе.

По словам испанского специалиста, форвард сборной Украины показал еще не все на что он способен.

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"На сколько раскрыт потенциал Довбика? Всего лишь 60 или максимум 70%. Он все еще недостаточно хорошо владеет испанским, и есть концепции игры, которые он пока не понимает. 

Артем должен прогрессировать, и он будет это делать", - заявил тренер каталонцев в интервью местному изданию.

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