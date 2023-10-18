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Один из ключевых защитников Ливерпуля может выбыть на длительный срок

Робертсону, вероятно, понадобится операция.
Сегодня, 19:19
Эндрю Робертсон / Getty Images
Эндрю Робертсон / Getty Images

Фулбек Ливерпуля Эндрю Робертсон может пропустить несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщает издание The Times.

Мерсисайдцы ждут результатов обследований, чтобы понять, потребуется ли футболисту хирургическое вмешательство. Если ужасные прогнозы подтвердятся, то придется перенести операцию, срок реабилитации после нее составит около 3-4 месяцев.

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Напомним, фулбек получил повреждение плеча в матче Шотландии против Испании в рамках отбора Евро-2024.

В текущем сезоне на счету Робертсона один гол в восьми матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль эндрю робертсон

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