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Нойер может впервые за 10 месяцев сыграть за Баварию

Немец готов выйти на поле.
Сегодня, 21:55
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер Баварии Мануэль Нойер близок к возвращению в стартовый состав команды. Об этом сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер.

Медики мюнхенского клуба разрешили немецкому футболисту вернуться на поле. Главный тренер команды Томас Тухель и сам игрок определят дату возвращения игрока.

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Вероятно, Нойер примет участие в матче Бундеслиги против Майнца, который состоится 21 октября.

Напомним, 37-летний голкипер получил травму в декабре прошлого года, сломав ногу на отдыхе во время езды на лыжах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Мануэль Нойер

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