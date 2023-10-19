Милан лишился резервного вратаря накануне матча с Ювентусом

Голкипер Милана Марко Спортьелло не сможет сыграть против Ювентуса, пишет Sky Sports.

Резервный вратарь должен был защищать ворота "россонери" из-за дисквалификации Майка Меньяна, однако получил повреждение.

Спортьелло получил травму икроножной мышцы на тренировке и выбыл на 10 дней. А значит он не поможет Милану в матче против Ювентуса.

Единственной опцией на позицию кипера остался 40-летний Антонио Миранте. В последний раз он выходил на поле в стартовом составе в мае 2021 года, будучи игроком Ромы.

С тех пор италяьнец провел лишь несколько на поле, выйдя против Вероны на 89-й минуте.

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