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Милан лишился резервного вратаря накануне матча с Ювентусом

На поле выйдет 40-летний ветеран.
Сегодня, 17:20
Антонио Миранте / Getty Images
Антонио Миранте / Getty Images

Голкипер Милана Марко Спортьелло не сможет сыграть против Ювентуса, пишет Sky Sports.

Резервный вратарь должен был защищать ворота "россонери" из-за дисквалификации Майка Меньяна, однако получил повреждение.

Спортьелло получил травму икроножной мышцы на тренировке и выбыл на 10 дней. А значит он не поможет Милану в матче против Ювентуса.

Единственной опцией на позицию кипера остался 40-летний Антонио Миранте. В последний раз он выходил на поле в стартовом составе в мае 2021 года, будучи игроком Ромы.

С тех пор италяьнец провел лишь несколько на поле, выйдя против Вероны на 89-й минуте.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Андрей Лунин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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