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Клубы АПЛ готовы побороться за Мбаппе

Трансферная гонка разгорается с новой силой.
Сегодня, 17:54
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Челси и Ливерпуль готовы составить конкуренцию Реалу в борьбе за Килиана Мбаппе, пишет Diario Sport.

По информации издания, оба клуба готовят солдиные финансовые предложения, если форвард предпочтет не продлевать контракт с ПСЖ.

Челси рассчитывает на дружбу Мбаппе и Почеттино, а в Ливерпуле надеются, что заключить сделку помогут хорошие отношения с матерь Килиана.

При этом Реал все еще не выбыл из гонки за француза и предложит ему свои условия. Однако мадридцы не намерены пытаться перебить английские предложения, если те будут велики.

Ранее также стало известно, где может продолжить карьеру Андрей Лунин.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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