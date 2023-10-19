Клубы АПЛ готовы побороться за Мбаппе

Челси и Ливерпуль готовы составить конкуренцию Реалу в борьбе за Килиана Мбаппе, пишет Diario Sport.

По информации издания, оба клуба готовят солдиные финансовые предложения, если форвард предпочтет не продлевать контракт с ПСЖ.

Челси рассчитывает на дружбу Мбаппе и Почеттино, а в Ливерпуле надеются, что заключить сделку помогут хорошие отношения с матерь Килиана.

При этом Реал все еще не выбыл из гонки за француза и предложит ему свои условия. Однако мадридцы не намерены пытаться перебить английские предложения, если те будут велики.

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