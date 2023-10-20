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Президент Барселоны высказался о взаимоотношениях с Флорентино Пересом

Испанский функционер поделился деталями общения с главой враждующей команды.
Сегодня, 10:57
Перес и Лапорта / Getty Images
Перес и Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта хочет видеть на Класико главу Реала Флорентино Переса.

"У нас с Флорентино надлежащие отношения. Не знаю, приедет ли он на Камп Ноу, в прошлый раз не приехал".

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"Я бы хотел, чтобы он приехал, потому что класико – это лучшее шоу в мире. Для обоих клубов было бы здорово, если бы во время матча их представляли президенты", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, матч Барселона - Реал состоится 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Флорентино Перес Реал Мадрид Жоан Лапорта

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