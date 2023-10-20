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Футбол

Хавбек Шахтера: Срна привнес в команду позитив, легкость, свободу

Артему Бондаренко уже нравится работать с новым тренером.
Сегодня, 18:38
Артем Бондаренко
Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко поделился впечатлениями от работы с новым тренером команды Дарио Срна.

По словам Артема, легенда "горняков", взявшая на себя исполнение обязанности главного тренера, привнесла в коллектив легкость, свободу и позитив.

"Атмосфера, если описать одним словом, прекрасная. Дарио привнес позитив, как он вчера и говорил. Позитив, легкость, свободу.

Чем помогает легкость? Игроки более раскованные, наверное. Тем более когда у тебя такая коммуникация хорошая с тренером, то ты чувствуешь себя на поле более уверенно, и это помогает на поле", - заявил Бондаренко.

Также футболист рассказал, какие у хорвата требования к игрокам.

"Играть в "шахтерский" футбол, быстрые комбинации, контроль мяча. Все в лучшем стиле, поэтому мы будем стараться подтверждать этот статус", - резюмировал хавбек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Артем Бондаренко

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