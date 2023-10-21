Севилья стала лидером по количеству травм осенью в Ла Лиге

Всего за два месяца футболисты получили 122 травмы.

Игроки клубов Ла Лиги получили за сентябрь-октябрь 122 травмы, подсчитала Marca.

Издание обратилось за комментарием к известному врачу, который заявил, что проблема в перегруженном календаре.

Для примера, в прошлом сезоне игроки некоторых сборных провели более 70 матчей, и этот сезон может оказаться еще более насыщенным.

Также матчи теперь длятся дольше, а некоторые команды играют с интервалом в 72 часа, что также отрицательно сказывается на физическом состоянии футболистов.

Всего за два осенних месяца футболисты Ла Лиги получили 122 травмы, из которых лишь 42 - в сентябре.

Больше всего травм за два месяца у Севильи (10), Атлетико, Вильярреала, Жироны и Альмерии (у всех – по 9), меньше всего – у Гранады (3) и Хетафе (1). У Барселоны – 7, у Реала – 4. В среднем за два месяца на команду пришлось по 7,1 травмы.

Также напомним, что до коцна года выбыл основной защитник Ливерпуля.

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