Бразилия ожидает ответ от Анчелотти до конца года

Итальянский специалист все еще не согласился возглавить латиноамериканскую сборную.

Бразильские функционеры начали сомневаться в том, что им удастся привлечь в национальную сборную Карло Анчелотти.

Как сообщает издание AS, итальянскому специалисту непублично установили дедлайн, до которого он должен дать свой ответ на их предложение. Карло дали время до конца 2023 года.

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Параллельно с этим руководство Реала ведет переговоры с представителями итальянца о продлении контракта, который истекает по завершению этого сезона.

Отметим, что сейчас "пентакампеонов" возглавляет Фернандо Диниз, однако, местного специалиста изначально рассматривали лишь в качестве временного варианта до прихода Анчелотти, в приглашении которого были уверены еще летом..

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