Торино - Интер 0:3 обзор матча и результат игры 21.10.2023

В субботу, 21 октября, в рамках девятого тура Серии А Торино встречался с Интером. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Первая половина игры не запомнилась голами, зато во второй "нерадзурри" проснулись и дважды отправили мяч в ворота голкипера команды-соперника.

Поставил жирную точку за несколько секунд до финального свистка Хакан Чалханоглу.

Данная победа позволила Интеру временно возглавить турнирную таблицу Серии А. Подопечные Симоне Индзаги опережают на один балл Милан.

Статистика матча Торино - Интер 9-го тура чемпионата Италии

Торино - Интер 0:3

Голы: Тюрам, 59, Мартинес, 67, Чалханоглу, 90+3 пенальти

Ожидаемые голы (xG): 0.23 - 1.70

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 7 - 14

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 2 - 4

Фолы: 13 - 7

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