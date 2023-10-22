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Стало известно, какой xG у голевого удара Мудрика

Шанс забить был просто минимальным.
Сегодня, 10:00
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Накануне Михаил Мудрик в рамках матча АПЛ против Арсенала отметился очень необычным голом с острого угла и дальнего расстояния.

Как сообщает портал The xG Philosophy, показатель ожидаемого гола (xG) в этом моменте украинца равнялся всего 0,01, то есть лишь 1 подобный удар из 100 имеет шанс залететь в ворота.

В целом в этом матче, который завершился со счетом 2:2, портал насчитал для Челси 1.51 рейтинга xG, для Арсенала он равен 1.11.

С полной статистикой Михаила Мудрика в этом сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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