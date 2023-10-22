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Экс-форвард Динамо отметился хет-триком в чемпионате Кипра и возглавил гонку бомбардиров

У бывших нападающих столичного клуба выдались прекрасные выходные.
Сегодня, 18:51
Фран Соль
Фран Соль

В рамках 8 тура чемпионата Кипра АЕК из Ларнаки встретился с Кармиотиссой и победил со счетом 5:0.

Хет-триком за хозяев отличился экс-нападающий Динамо Фран Соль. Испанец забивал на 17, 18 и 60 минутах.

Таким образом, Соль забил уже девять голов в текущем сезоне кипрского первенства и возглавил гонку бомбардиров. У ближайшего преследователя в лице Андроникоса Какулиса на 3 гола меньше.

Отметим, что сегодня, 22 октября, еще один бывший форвард Динамо Артем Беседин отметился вторым голом за казахстанский Ордабасы, а его клуб благодаря победе в предпоследнем туре оформил первое чемпионство в истории.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Кипр Фран Соль

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