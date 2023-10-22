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Наставник Жироны: Голы Довбика позволили нам вздохнуть с облегчением

Мичел отметил вклад украинца в победу над Альмерией.
Вчера, 20:52
Мічел / Getty Images
Мічел / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Испании Жирона победила Альмерию.

Наставник каталонцев Мичел прокомментировал камбэк своих подопечных, отметив вклад Артема Довбика, сделавшего дубль.

"Начало игры было плохим с точки зрения концентрации, но первый забитый гол вернул нас в игру. Мы смогли отыграться после 0:2.

Первые минуты матча были неудачными, но голы Довбика позволили нам вздохнуть с облегчением.

Я сказал игрокам, что меня не волнует фаза нападения, поскольку мы можем нанести вред любому сопернику, поскольку у нас много ресурсов. Если мы сможем оставаться сосредоточенными под давлением после поражения, мы выиграем еще больше", - заявил испанец.

Напомним, Довбик стал лучшим игроком матча по версии авторитетного статистического портала.

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Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

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