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Лион отменил тренировку из-за "крота" в команде

Фабио Гроссо недоволен сливом информации о раздевалке.
25 октября, 17:58
Фабио Гроссо / Getty Images
Фабио Гроссо / Getty Images

Главный тренер Лиона Фабио Гроссо отменил тренировку из-за "крота" в команде, пишет L’Equipe.

Ранее Жером Ротен заявил о проблемах в раздевалке команды, сославшись на нескольких игроков. Гроссо хочет узнать, кто сливает информацию.

"Не хочу называть имен, чтобы ни у кого не было неприятностей. Но вряд ли найдется игрок, который еще может терпеть это. Некоторые опытные и даже очень опытные игроки говорили мне, что он один из худших тренеров, с которыми они работали. Он настроил всех против себя", – говорил Ротен ранее.

Напомним, что итальянец возглавил французскую команду в сентябре, сменив на посту Лорана Блана. После девяти туров Лион набрал лишь три очка.

Во вторник Гроссо отменил тренировку, собрал всех игроков и предложил "кроту" признаться. Однако никто не стал признаваться. 

Сейчас клуб планирует выпустить пресс-релиз с несколькими игроками, которые должны будут заявить о полной поддержке Гроссо, однако ситуация уже близка к критической.

Ранее, напомним, Моуринью прокомментировал трансфер Ромелу Лукаку.

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