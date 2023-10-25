Моуринью высказался о скандальном переходе Лукаку в Рому

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался касаемо трансферы Ромелу Лукаку.

"Я не думал, что он так важен для Интера. Ромелу брал Скудетто, два Кубка, Суперкубок, но в Интере это сделали 200 игроков. После этого интересно понять, почему переход Лукаку из Интера в Рому, чтобы помочь своему тренеру, – это драма".

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"Но Каннаваро в прошлом без проблем переходил из Интера в Ювентус. С Вьери проблем тоже не было, а Ромелу в Рому – это сюрприз. Так что я не думал, что он на столько в сердцах болельщиков Интера", – сказал Моуринью в интервью La Repubblica.

Напомним, бельгиец мог этим летом стать полноценным игроком Интера, однако из-за слухов о трансфере в Интер игроку пришлось перебраться в Рому.

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