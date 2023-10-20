iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Интера держит личную обиду на Лукаку из-за его ухода

Димарко слишком болезненно воспринял решение товарища.
Сегодня, 10:36
Димарко и Лукаку / Getty Images
Димарко и Лукаку / Getty Images

Защитник Интера Федерико Димарко высказался касаемо смены клуба Ромелу Лукаку.

"Произошло то, о чем писали везде. Я был разочарован, потому что я был рядом с ним весь год. Это немного более личное, я не хочу вдаваться в подробности, потому что он играет в другой команде".

Читай также: Челси повесил ценник на Лукаку

"Предстоящая встреча с Ромой? Мы мотивированы на каждый матч", – сказал итальянец в интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Напомним, Лукаку этим летом перебрался в Рому на правах аренды из Челси. Игрока также связывали слухи с трансфером в Ювентус.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Ромелу Лукаку Федерико Димарко

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед планирует зимой усилиться защитником Интера Манчестер Юнайтед планирует зимой усилиться защитником Интера
Гендиректор Интера высказался о возможном возвращении Онана Гендиректор Интера высказался о возможном возвращении Онана
Челси повесил ценник на Лукаку Челси повесил ценник на Лукаку
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс14:43
Бокс: расписание боев
Европа14:36
Саудовские клубы хотят приобрести вингера Барселоны
Европа14:21
Роналду-младший тренируется командой Ан-Насра U15
Европа14:05
Наставник Ньюкасла - о Тонали: Мы решили защитить его и дать ему любовь и поддержку
Украина14:00
Суперлига: Говерла сыграет с Запорожьем, БК Галичина встретится с Будивельником
Европа13:50
Брайтон объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков
Европа13:34
Тренер польского клуба: Булеца может стать лидером. Делаю, все, чтобы удержать его
Европа13:29
Тренер Португалии - о Роналду: Он готов на все ради сборной
Киберспорт13:11
IEM Sydney 2023: BetBoom Team уступили Complexity, FaZe разгромили ENCE
Европа12:52
"Шутник и самовлюбленный": Партнеры по Арсеналу охарактеризовали Зинченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK