Игрок Интера держит личную обиду на Лукаку из-за его ухода

Защитник Интера Федерико Димарко высказался касаемо смены клуба Ромелу Лукаку.

"Произошло то, о чем писали везде. Я был разочарован, потому что я был рядом с ним весь год. Это немного более личное, я не хочу вдаваться в подробности, потому что он играет в другой команде".

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"Предстоящая встреча с Ромой? Мы мотивированы на каждый матч", – сказал итальянец в интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Напомним, Лукаку этим летом перебрался в Рому на правах аренды из Челси. Игрока также связывали слухи с трансфером в Ювентус.

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