iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рух U-19 в равном матче победил Сараево и прошел в финал плей-офф юношеской Лиги чемпионов

Львовяне в гостях справились с боснийским соперником.
25 октября, 18:56
Сараево - Рух / Рух Львов
Сараево - Рух / Рух Львов

В рамках ответного поединка полуфинала плей-офф победителей юношеской Лгии чемпионов Рух U-19 встретился со сверстниками из Сараево.

После ничьи в первом матче львовяне не лучшим образом начали вторую встречу. На 4 минуте хавбек боснийцев Бездроб открыл счет в игре.

К счастью, еще до перерыва украинский коллектив смог восстановить паритет в счете благодаря голу Сергея Панченко, однако, выйти вперед через три минуты после первого забитого мяча не удалось. Назар Касарда не сумел реализовать 11-метровый удар.

Рух "закрыл матч" уже во втором тайме. Константин Квас вывел свою команду вперед, но на этом коллектив Михаила Дячука-Ставицкого не остановился, продолжив давить желая добыть уверенную победу, что им удалось.

Ближе к концу поединка капитан команды Евгений Пастух оформил третий забитый мяч, который "похоронил" Сараево.

В последние 10 минут поединка не случилось ничего интересного, ведь обе команды уже доигрывали встречу, перекатывая мяч преимущественно на своей половине и в центре поля.

В финале плей-офф победителей юношеской Лиги чемпионов Рух встретится с датским Мидтьюланном.

Статистика матча юношеской Лиги чемпионов Сараево U-19 - Рух U-19

Сараево U-19 - Рух U-19

Голы: Бездроб, 4 - Панченко, 23, Квас, 65, Пастух, 84

Удары: 9 - 10
Удары в створ: 6 - 5
Владение мячом: 49% - 51%
Атаки: 91 - 78

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юношеская Лига Чемпионов рух львов

Статьи по теме

Львовский Рух попал в топ-10 самых молодых команд мира Львовский Рух попал в топ-10 самых молодых команд мира
Рух - Сараево: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА Рух - Сараево: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Вернидуб - о проигрыше от Руха: Нам нужно не вешать голову Вернидуб - о проигрыше от Руха: Нам нужно не вешать голову
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа21:28
Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Европа21:23
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Олимпийские виды21:08
Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024
Европа21:03
Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол
Украина20:36
Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников
Киберспорт20:12
The International: Spirit сразятся с Liquid в полуфинале, nouns попробуют остановить Gladiators
Европа20:11
Майнц решил разорвать контракт с игроком, поддержавшим Палестину
Олимпийские виды20:04
Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании
НБА19:37
Игрок команды НФЛ приобрел часть акций Кливленд Кавальерс
Европа19:33
Фейеноорд установил рекордный ценник на игрока, чтобы сохранить его зимой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK