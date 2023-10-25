Рух U-19 в равном матче победил Сараево и прошел в финал плей-офф юношеской Лиги чемпионов

Львовяне в гостях справились с боснийским соперником.

В рамках ответного поединка полуфинала плей-офф победителей юношеской Лгии чемпионов Рух U-19 встретился со сверстниками из Сараево.

После ничьи в первом матче львовяне не лучшим образом начали вторую встречу. На 4 минуте хавбек боснийцев Бездроб открыл счет в игре.

К счастью, еще до перерыва украинский коллектив смог восстановить паритет в счете благодаря голу Сергея Панченко, однако, выйти вперед через три минуты после первого забитого мяча не удалось. Назар Касарда не сумел реализовать 11-метровый удар.

Рух "закрыл матч" уже во втором тайме. Константин Квас вывел свою команду вперед, но на этом коллектив Михаила Дячука-Ставицкого не остановился, продолжив давить желая добыть уверенную победу, что им удалось.

Ближе к концу поединка капитан команды Евгений Пастух оформил третий забитый мяч, который "похоронил" Сараево.

В последние 10 минут поединка не случилось ничего интересного, ведь обе команды уже доигрывали встречу, перекатывая мяч преимущественно на своей половине и в центре поля.

В финале плей-офф победителей юношеской Лиги чемпионов Рух встретится с датским Мидтьюланном.

Статистика матча юношеской Лиги чемпионов Сараево U-19 - Рух U-19

Сараево U-19 - Рух U-19

Голы: Бездроб, 4 - Панченко, 23, Квас, 65, Пастух, 84

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 6 - 5

Владение мячом: 49% - 51%

Атаки: 91 - 78

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!