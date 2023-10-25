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Футбол

Топ-клубы АПЛ нацелились на футболиста сборной Испании

Нико Вильямс может сменить клубную прописку.
25 октября, 20:13
Ніко Уильямс
Ніко Уильямс

Игрок сборной Испании и Атлетик Бильбао Нико Вильямс может сменить команду по завершению этого сезона.

Как сообщает издание 90min, в услугах футболиста заинтересованы Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм и Астон Вилла. Нико хотят подписать на правах свободного агента.

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У вингера истекает контракт с басками летом 2024 года, и в январе он уже сможет спокойно вести переговоры с другими клубами о летнем трансфере. При этом, президент Атлетика уверен, что футболиста удастся сохранить в команде, переподписав с ним соглашение.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Нико 7 матчей в чемпионате Испании, где он отдал 4 ассиста.

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