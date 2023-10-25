Защитник Ливерпуля успешно перенес операцию на плече

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о самочувствии защитника Эндрю Робертсона.

"Ему сделали операцию – все прошло хорошо, настолько хорошо, насколько это вообще возможно".

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"Мы не знаем, сколько времени займет восстановление, но первый шаг сделан", – сказал Клопп в интервью BBC.

Напомним, примерный срок восстановления после операции составит три месяца.

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