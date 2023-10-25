Топ-клубы Европы нацелились на двух молодых звезд Барселоны

Центральные защитники Барселоны Педри и Гави попали в сферу интересов команд из Европы. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Бавария, Челси, ПСЖ и Манчестер Юнайтед хотели бы видеть в своих рядах двух испанских футболистов. Клубы ждут, когда каталонцы выставят кого-то на продажу из-за финансовых трудностей.

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В свою очередь Барселона считает Педри и Гави неприкосновенными. Уход футболистов исключен.

Отметим, единственным, кого можно будет выкупить из стана "сине-гранатовых" это Ансу Фати. В клубе на него не рассчитывают.

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