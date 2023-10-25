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Один из ключевых игроков Барселоны травмировался в игре с Шахтером

Феликс выбыл, но не на долгий срок.
25 октября, 22:55
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Барселоны Жоау Феликс травмировался с матче против Шахтера (2:1). Об этом сообщает издание As.

Португалец был заменен на 75-й минуте игры из-за повреждения. Первые обследования показали, что футболист избежал серьезной травмы.

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Игрок, вероятно, получил лишь легкий ушиб ноги, однако решил не рисковать, ввиду чего попросил о замене.

Напомним, 28 октября Барселона сыграет против Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жоау феликс

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