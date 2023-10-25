Один из ключевых игроков Барселоны травмировался в игре с Шахтером
Феликс выбыл, но не на долгий срок.
Нападающий Барселоны Жоау Феликс травмировался с матче против Шахтера (2:1). Об этом сообщает издание As.
Португалец был заменен на 75-й минуте игры из-за повреждения. Первые обследования показали, что футболист избежал серьезной травмы.
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Игрок, вероятно, получил лишь легкий ушиб ноги, однако решил не рисковать, ввиду чего попросил о замене.
Напомним, 28 октября Барселона сыграет против Реала.
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