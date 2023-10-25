Хави - о матче с Шахтером: В концовке мы сами себе усложнили задачу

Главный тренер Барселоны Хави высказался о матче против Шахтера (2:1) в рамках Лиги чемпионов.

"В концовке мы сами себе усложнили задачу. Это был фантастический день для высокого прессинга. Мы хорошо действовали до гола, а затем пострадали из-за того, что не забили третий гол, который позволил бы нам победить с комфортом. Хороший матч в целом с нашей стороны".

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"Я рад за него. Он работает очень хорошо, у него есть необходимые навыки, он нам очень помогает. Лично мне он нравится. Посмотрим, сыграет ли он в субботу, а пока будем наслаждаться этим. Он должно быть важным игроком, он забивает голы", - заявил Хави в интервью As.

Напомним, в следующем туре команды вновь встретятся в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

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