iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хави - о матче с Шахтером: В концовке мы сами себе усложнили задачу

Испанец прокомментировал исход игры.
25 октября, 23:30
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о матче против Шахтера (2:1) в рамках Лиги чемпионов.

"В концовке мы сами себе усложнили задачу. Это был фантастический день для высокого прессинга. Мы хорошо действовали до гола, а затем пострадали из-за того, что не забили третий гол, который позволил бы нам победить с комфортом. Хороший матч в целом с нашей стороны".

Читай также: Судаков признан лучшим игроком Шахтера в матче с Барселоной по версиям Sofascore и WhoScored

"Я рад за него. Он работает очень хорошо, у него есть необходимые навыки, он нам очень помогает. Лично мне он нравится. Посмотрим, сыграет ли он в субботу, а пока будем наслаждаться этим. Он должно быть важным игроком, он забивает голы", - заявил Хави в интервью As.

Напомним, в следующем туре команды вновь встретятся в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

Статьи по теме

Барселона заинтересовалась Цыганковым Барселона заинтересовалась Цыганковым
Эль-Классико обсудит арбитр, при котором Реал всегда обыгрывал Барселону Эль-Классико обсудит арбитр, при котором Реал всегда обыгрывал Барселону
Барселона и Реал активно следят за игрой одноклубника Зинченко Барселона и Реал активно следят за игрой одноклубника Зинченко
Защитник Барселоны встал на защиту Винисиуса из-за его стиля игры Защитник Барселоны встал на защиту Винисиуса из-за его стиля игры
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Бокс21:54
"Будь осторожнее, он мне нужен": Усик попросил Нганну не "убивать" Фьюри
Украина21:53
Хавбек Шахтера не хочет возвращаться в Украину
Европа21:28
Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Европа21:23
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Олимпийские виды21:08
Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024
Европа21:03
Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол
Украина20:36
Игроки Черкасских Мавп провели мастер-класс для школьников
Киберспорт20:12
The International: Spirit сразятся с Liquid в полуфинале, nouns попробуют остановить Gladiators
Европа20:11
Майнц решил разорвать контракт с игроком, поддержавшим Палестину
Олимпийские виды20:04
Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK