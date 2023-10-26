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Челси оставит за Почеттино последнее слово в трансферной кампании

Клуб несколько меняет свою стратегию.
Вчера, 15:35
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино получит больше влияния на траснферы клуба, утверждает Independent.

Огромное количество подписаний привело к переполненности клуба, и хоть "синие" все еще намерены вести активную кампанию, они сосредоточаться на точечных усилениях.

Именно поэтому решащую роль в трансферах станет отыгрывать аргентинский специалист. Чесли готов подписывать игроков исключительно под нужды тренера.

В зимнее трансферное окно главной целью клуба станет подписание центрфорварда. Сейчас в клубе склоняются к кандидатуре Айвана Тоуни, чья дисквалификация истекает 16 января.

Ранее также Романо подтвердил 10-месячную дисквалификацию хавбека Ньюкасла.

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