Анри назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч

Бывший нападающий Барселоны и Арсенала Тьерри Анри верит в победу Лионеля Месси в Золотом мяче.

"Многие люди могут оспаривать это, но для меня все очевидно, если игрок выиграл чемпионат мира в той манере, как сделал он.

Можем поговорить о том, что было в финале. Как француз я был немного разочарован тем, как все закончилось, но нельзя было сказать, что это было бы незаслуженно, если бы Месси выиграл.

Многие могут утверждать, что Холанд или другие игроки Манчестер Сити могут спросить: "А почему не я?" Но нельзя сказать, что это будет неправильно, если Месси получит Золотой мяч".

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"Есть еще история. Я думаю о Левандовски. Тогда сказали, что вручать Золотой мяч не будут, но футбол-то был! Почему ему не дали выиграть Золотой мяч?

Кто должен выиграть Золотой мяч? По-моему, Месси. Все, пока, все кончено", – сказал Анри в эфире CBS Sports.

Напомним, церемония вручения Золотого мяча-2023 состоится 30 октября в Театре Шатле в Париже.

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