Эль-Классико обсудит арбитр, при котором Реал всегда обыгрывал Барселону

В рамках 11 тура чемпионата Испании Барселона дома примет мадридский Реал.

Главным арбитром матча станет Хесус Хиль Мансано. Для Мансано это третье Эль-Классико в карьере, в первых двух матчах побеждал мадридский Реал.

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Также Хесус Хиль запомнился скандальным эпизодом в прошлом сезоне, где он удалил Жерара Пике из-за оскорблений в адрес его матери.

Напомним, матч Барселона - Реал состоится завтра, 28 октября, в 17:15 по Киеву.

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