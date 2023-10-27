iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Немецкий футбольный союз опубликовал ключевые даты сезона-2024/25

Клубы уже знают, к какому расписанию им стоит готовиться через год.
Сегодня, 15:34
Томас Мюллер с Серебряной салатницей / Getty Images
Томас Мюллер с Серебряной салатницей / Getty Images

Несмотря на то, что нынешний сезон стартовал относительно недавно, некоторые чемпионаты уже определились с важными датами сезона-2024/25.

Так, Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал ключевые даты следующего сезона.

  • 16-19 августа 2024 года - первый раунд кубка Германии
  • 17 августа 2024 года - Суперкубок Германии
  • 23 августа 2024 года - первый тур Бундеслиги
  • 22 декабря 2024 года - 10 января 2025 года - зимний перерыв
  • 17 мая 2025 года - последний тур Бундеслиги
  • 24 мая 2025 года - финал кубка Германии

Читай также: Футбол сегодня: матчи Тоттенхэма, Жироны и Дженоа, поединок сборной Украины в женской Лиге наций

Ранее стало известно, в каком матче вратарь Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер планирует вернуться на футбольное поле после восстановления от перелома ноги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Кубок Германии Суперкубок Германии

Статьи по теме

Бавария на выезде обыграла Майнц Бавария на выезде обыграла Майнц
Тренерские отставки сезона-2023/24: В Бундеслиге уволили первого тренера Тренерские отставки сезона-2023/24: В Бундеслиге уволили первого тренера
Бавария не испытала никаких проблем с Фрайбургом Бавария не испытала никаких проблем с Фрайбургом
Боруссия Дортмунд добыла волевую победу над Унионом Боруссия Дортмунд добыла волевую победу над Унионом
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Формула 122:42
Гран-при Мексики: Албон разделил пилотов Ред Булл в первой практике
Европа22:28
Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико
Киберспорт22:23
The International: Gladiators первый четвертьфиналист нижней сетки
Киберспорт22:22
The International: Gladiators уничтожили nouns и прошли в четвертьфинал
Европа22:20
Артета предложил расширить заявки, чтобы справиться с перегруженным календарем
Бокс21:54
"Будь осторожнее, он мне нужен": Усик попросил Нганну не "убивать" Фьюри
Украина21:53
Хавбек Шахтера не хочет возвращаться в Украину
Европа21:28
Довбик - в старте, Цыганков - на скамейке запасных Жироны на матч против Сельты
Европа21:23
Малиновский попал в стартовый состав Дженоа
Олимпийские виды21:08
Харлан: У нас очень хорошие шансы пробиться на Олимпийские игры-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK