Немецкий футбольный союз опубликовал ключевые даты сезона-2024/25

Клубы уже знают, к какому расписанию им стоит готовиться через год.

Несмотря на то, что нынешний сезон стартовал относительно недавно, некоторые чемпионаты уже определились с важными датами сезона-2024/25.

Так, Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал ключевые даты следующего сезона.

16-19 августа 2024 года - первый раунд кубка Германии

17 августа 2024 года - Суперкубок Германии

23 августа 2024 года - первый тур Бундеслиги

22 декабря 2024 года - 10 января 2025 года - зимний перерыв

17 мая 2025 года - последний тур Бундеслиги

24 мая 2025 года - финал кубка Германии

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Ранее стало известно, в каком матче вратарь Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер планирует вернуться на футбольное поле после восстановления от перелома ноги.

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