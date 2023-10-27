Немецкий футбольный союз опубликовал ключевые даты сезона-2024/25
Клубы уже знают, к какому расписанию им стоит готовиться через год.
Несмотря на то, что нынешний сезон стартовал относительно недавно, некоторые чемпионаты уже определились с важными датами сезона-2024/25.
Так, Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал ключевые даты следующего сезона.
- 16-19 августа 2024 года - первый раунд кубка Германии
- 17 августа 2024 года - Суперкубок Германии
- 23 августа 2024 года - первый тур Бундеслиги
- 22 декабря 2024 года - 10 января 2025 года - зимний перерыв
- 17 мая 2025 года - последний тур Бундеслиги
- 24 мая 2025 года - финал кубка Германии
Читай также: Футбол сегодня: матчи Тоттенхэма, Жироны и Дженоа, поединок сборной Украины в женской Лиге наций
Ранее стало известно, в каком матче вратарь Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер планирует вернуться на футбольное поле после восстановления от перелома ноги.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!