Реал может переименовать тренировочную базу в честь президента

Комплекс может носить имя Флорентино Переса.

Мадридский Реал может сменить название клубной базы. Об этом сообщает пресс-служба столичного гранда.

В пресс-релизе говорится, что 11 ноября состоится ежегодная генасамблея сосьос Реала.

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На ней рассмотрят петицию о переименовании базы Вальдебебас в Real Madrid Sport City Florentino Perez в честь президента клуба Флорентино Переса, которую поддержало более тысячи сосьос.

Также на голосование будет вынесен вопрос о присвоении Хосе Мартинесу Санчесу Пирри статуса почетного президента клуба, а также предложение позволить Совету директоров клуба брать взаймы у банков на реконструкцию Сантьяго Бернабеу.

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