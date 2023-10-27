Ряд футболистов Барселоны вернулся к тренировкам в основной группе накануне Эль-Классико

Неясно сыграют ли они против Реала, но к ответному матчу против Шахтера, похоже, будут готовы.

Ряд основных футболистов Барселоны вернулся к тренировкам с общей группой команды перед поединком с Реалом.

Как сообщает Mundo Deportivo, в последнем занятии приняли участие Френки де Йонг, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Педри и Рафинья.

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Хави подтвердил, что эта группа игроков чувствует себя хорошо и готова к матчу, но окончательное решение о их участии еще не принято.

Отметим, что матч Барселона - Реал состоится завтра, 28 октября, в 17:15 по Киеву. Также каталонцам уже 7 ноября предстоит ответная встреча в рамках группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

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