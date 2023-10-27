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Ливерпуль стал главным претенедентом за защитника сборной Португалии

Гонсалу Инасиу вполне может пойти летом на повышение.
Сегодня, 18:53
Гонсалу Инасиу / Getty Images
Гонсалу Инасиу / Getty Images

Ливерпуль стал главным претендентом на игрока Спортинга Гонсалу Инасио, утверждает Sport Bild.

Ранее сообщалось, что за игроком охотятся несколько клубов АПЛ, но после того, как из гонки вышел МЮ, Ливерпулю не составит труда опередить оставшихся конкурентов.

22-летнего футболиста хочет видеть в команде Юрген Клопп, а потому клуб постарается сделать все, чтобы удовлетворить запрос тренера.

К тому же, совсем недавно Инасиу подписал с клубом новый контракт, рассчитаный до 2027 году. В нем прописаны отступные в размере 49 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона заинтересовалась Виктором Цыганковым

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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