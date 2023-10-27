Фейеноорд установил рекордный ценник на игрока, чтобы сохранить его зимой

Фейеноорд не намерен расставаться с Сантьяго Хименесом этой зимой, пишет 90Min.

Игроком активно интересуются мадридский Реал и Тоттенхэм. Однако, если "шпоры" настроены серьезно, то для мадридцев мексиканец лишь запасной вариант.

Также к игроку присутствует некий интерес со стороны других клубов, потому Фейеноорд решил пойти на серьезный шаг.

Клуб установил огромный ценник на Сантьяго. Точно неизвестно, за сколько роттердамцы будут готовы опустить форварда, но источники говорят, что придется заплатить больше, чем МЮ заплатил за Антони (100 млн евро).

Сантьяго Хименес ворвался в европейский футбол в прошлом сезоне, забив 23 гола, и не сбавляет обороты и сейчас. У мексиканца 15 голов в 11 матчах текущего сезона.

Ранее также сообщалось, что Барселона заинтересовалась Виктором Цыганковым.

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