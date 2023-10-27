iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета предложил расширить заявки, чтобы справиться с перегруженным календарем

Рано или поздно ситуация станет еще хуже.
Сегодня, 22:20
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета предложил изменения, которые могут помочь в условиях перегруженного календаря.

Сегодня испанец рассказал, что из строя выбыли еще два игрока - Тома Парти и Габриэль Жезус, у обоих мышечные травмы.

Артета поразмыслил о том, как можно было бы справиться с этой ситуацией. Испанец предложил расширить заявки команд на сезон или вовсе ввести 10 замен.

"Если возрастает количество игр, возрастает уровень конкуренции и физической нагрузки. Играя больше, мы должны срасширить заявку команд АПЛ. Или вместо пяти замен у нас будет десять.

Правила изменятся, и, вероятно, изменятся наши возможность действовать во время матчей. Безусловно, придется адаптироваться.

Нам понадобится больше игроков. У футболистов есть определенное количество энергии. Батареек хватает надолго, но мы их сожжем. Да, нам понадобится больше игроков. Мы должны адаптироваться", - цитирует специалиста Independent.

Ранее также сообщалось, что на поле наконец вернется Мануэль Нойер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета

Статьи по теме

Артета высказался о возможном подписании нового форварда для Арсенала Артета высказался о возможном подписании нового форварда для Арсенала
Артета признался, что Райс попросил заменить его в перерыве матча с Тоттенхэмом Артета признался, что Райс попросил заменить его в перерыве матча с Тоттенхэмом
Артета - о ничьей в северо-лондонском дерби: Чувствуем, будто потеряли два очка Артета - о ничьей в северо-лондонском дерби: Чувствуем, будто потеряли два очка
Артета: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо Артета: Жалею, что не хватило смелости поменять вратаря, когда это было необходимо
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Победный гол Магуайра и сейв Онана в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Европа23:42
Ассист Малиновского помог Дженоа обыграть Салернитану
Другие страны23:06
Впервые за семь лет Сон не номинирован на лучшего азиатского игрока года
Бокс23:02
Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
НБА22:59
Одноклубник Леня стал первым спортсменом на контракте с личным брендом Карри
Европа22:53
Малиновский отметился дебютным ассистом в составе Дженоа
Формула 122:42
Гран-при Мексики: Албон разделил пилотов Ред Булл в первой практике
Европа22:28
Репетиция удалась: Лунин с игроками Реала посетили баскетбольное Эль-Классико
Киберспорт22:23
The International: Gladiators первый четвертьфиналист нижней сетки
Киберспорт22:22
The International: Gladiators уничтожили nouns и прошли в четвертьфинал
Европа22:20
Артета предложил расширить заявки, чтобы справиться с перегруженным календарем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK