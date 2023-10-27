Артета предложил расширить заявки, чтобы справиться с перегруженным календарем

Рано или поздно ситуация станет еще хуже.

Главный тренер Арсенала Микель Артета предложил изменения, которые могут помочь в условиях перегруженного календаря.

Сегодня испанец рассказал, что из строя выбыли еще два игрока - Тома Парти и Габриэль Жезус, у обоих мышечные травмы.

Артета поразмыслил о том, как можно было бы справиться с этой ситуацией. Испанец предложил расширить заявки команд на сезон или вовсе ввести 10 замен.

"Если возрастает количество игр, возрастает уровень конкуренции и физической нагрузки. Играя больше, мы должны срасширить заявку команд АПЛ. Или вместо пяти замен у нас будет десять.

Правила изменятся, и, вероятно, изменятся наши возможность действовать во время матчей. Безусловно, придется адаптироваться.

Нам понадобится больше игроков. У футболистов есть определенное количество энергии. Батареек хватает надолго, но мы их сожжем. Да, нам понадобится больше игроков. Мы должны адаптироваться", - цитирует специалиста Independent.

Ранее также сообщалось, что на поле наконец вернется Мануэль Нойер.

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