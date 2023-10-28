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Почеттино негодует: Тренер пропустит годовщину свадьбы из-за матча АПЛ

Аргентинец хотел бы провести особенный день вместе с супругой.
Сегодня, 09:50
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттиро высказался касаемо календаря в АПЛ.

"Наши фанаты недовольны? Я тоже. Я недоволен еще и потому, что 23-го декабря у нас 31-я годовщина свадьбы, а мне надо ехать в Вулверхэмптон.

Меня не будет дома вечером 23-го. Затем 24-е – действительно важный вечер для аргентинцев, и я надеюсь приехать вовремя, чтобы отпраздновать это событие".

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"Я думаю, что изменить ситуацию непросто. Нужно принять это. Мы в Англии – и здесь все иначе, чем в остальном мире. Мне нужно адаптироваться, и даже если я недоволен, мне нужно приложить все усилия.

Думаю, мне не удастся убедить жену приехать в Вулверхэмптон", – сказал Почеттино в интервью The Guardian.

Напомним, после девяти туров Челси занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего 12 очков.

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