Бербатов - о Манчестер Юнайтед: Рискуем стать теми, кем был Ливерпуль

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов высказался о нынешней ситуации в клубе.

"Это факт: Манчестер Юнайтед гонится за Ман Сити. По-другому и не скажешь. Роли поменялись. Всем больно на это смотреть, но таков факт.

Посмотрим, что будет после ухода Гвардиолы. Ман Сити может продолжать в том же духе или отстать от МЮ".

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"Юнайтед должен постараться сократить разрыв как можно скорее, иначе мы рискуем надолго остаться без АПЛ. Сейчас уже 10 лет без побед в лиге. Мы рискуем стать таким же клуб, как был Ливерпуль. Это стало бы большой катастрофой.

Стадион необходимо реконструировать, чтобы он соответствовал современному уровню. Клуб настолько велик, насколько велики игроки на поле. Когда вы выигрываете, у вас есть результат. Когда вы проигрываете, страдают все", – сказал Бербатов в интервью Daily Mail.

Напомним, после девяти туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает всего восьмое место, набрав 15 очков.

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