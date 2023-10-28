Бавария уничтожила Дармштадт 98 в матче с тремя удалениями

В субботу, 28 октября, Бавария на своем поле принимала Дармштадт 98.

Матч сразу же пошел не по мюнхенскому сценарию, Киммих ошибся и пришлось фолить на красную карточку. Однако Бавария будто и не заметила потерила игрока и продолжила давить.

На 19-й минуте фолит уже защитник гостей и получает желтую, арбитр указывает на точку. Однако после просмотра ВАР меняет свое решение, Гьясула получает красную, а Бавария - штрафной. Играя десять на десять команды старались осторжничать вплоть до 41-й минуты, когда другой защитник Дамрштадта вновь не сфолил на красную карточку.

На второй тайм мюнхенцы вышли уже в большинстве и наконец показали разницу в уровне. На 51-й минуте счет открывает Кейн, на 57-й Сане удваивает, сразу после этого забивает Мусиала и снова Сане. И здесь гости посыпались. Кейн ударом почти с середины поля записал дубль на свой счет, затем и Мусиала отличился дублем, и один гол оформил ветеран Мюллер. В конце Харри поставил точку в матче, оформив хет-трик. 8:0 - отличный счет для подобной встречи.

Статистика матча 9-го тура Бундеслиги Бавария - Дармштадт 98

Бавария - Дармштадт 98 8:0

Голы: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусиала, 60, 76, Мюллер, 71

Владение мячом: 55% - 45%

Ожидаемые голы (xG): 5.81 - 0.69

Удары: 28 - 10

Удары в створ: 16 - 4

Угловые: 7 - 1

Бавария: Нойер - Мазрауи, де Лигт (Павлович, 77), Ким Мин Чжэ, Дэвис (Крэтциг, 66) - Киммих, Лаймер (Тель, 77), Коман (Мюллер, 65), Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 77) - Кейн.

Дармштадт: Шуэн - Кларер (Ишервуд, 72), Маглица, Гьясула - Бадер, Нюрнбергер, Кемпе (Карич, 62), Шнелльхардт (Хонзак, 46), Мелем (Франьич, 62) - Скарке, Пфайффер (Циммерманн, 45).

Предупреждения: Тухель, 7, Де Лигт, 38 - Бадер, 49, Нюрнбергер, 69

Удаления: Киммих, 4 - Гьясула, 21, Маглица, 41

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